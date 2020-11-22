На Елагином острове поселились совы

В Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова на Елагином острове прилетели совы. Об этом рассказал в соцсети «ВКонтакте» биолог Павел Глазков, прикрепив фотографии сов, снятые на острове.

По его словам, наш город привлек сов возможностью питаться мышами и крысами. В Петербурге обитает семь видов этих ночных пернатых. А обнаруженные на Елагином острове длиннохвостые неясыти занесены в Красную книгу.

Между тем, как предупредил Глазков, людям стоит держаться от сов подальше, так как в дикой природе эти птицы достаточно агрессивны, особенно когда защищают свое потомство. Поэтому если вы нашли в лесу маленького совенка, не трогайте его - родители точно пристально следят за ним и могут внезапно и бесшумно напасть.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в середине сентября на Елагином острове сильный штормовой ветер повалил два высоких вековых дуба, около метра в обхвате, возрастом 150 и 160 лет, а также 90-летнюю 25-метровую липу.