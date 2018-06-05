  • 6 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 61.8599  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.5623  
Нефть($) 05.06.2018 74.90 0.57
Нефть(p) 05.06.2018 4697.34 -0.41

В Краснодарском крае выпустили на волю спасенных в Петербурге сов (ФОТО)

Автор:


© Фото: pixabay.com
    следующая

    Темы дня

    Птиц еще в 2017 году отобрали у людей, которые пытались заработать на них.

    В Сочи выпустили на волю сов, которых в 2017 году спасли в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.

    Сов в прошлом году изъяли из незаконного пользования. Одну из них пытались продать в интернете, а с другой предлагали сфотографироваться за деньги в Приморском парке Победы. Инспекторы при проверке ситуации выяснили, что у владельцев нет соответствующего разрешения.

    Читайте также:

    В Петербурге из вентиляции достали «пернатого барашка»


    Птицы на протяжении долгого времени проходили реабилитацию. Сов отправили в естественные условия обитания в Краснодарском крае во вторник, 5 июня.

    В комитете по природопользованию отметили, что совы относятся к сипухам, которые занесены в перечень видом животных, находящихся под угрозой исчезновения.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

      В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

      читать далее →

      Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

      Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

      читать далее →

      ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

      Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

      Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      05.06.18
      Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
      05.06.18
      Винтовые сваи
      04.06.18
      Оффшоры Сейшелы
      04.06.18
      Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
      01.06.18
      Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
      25.05.18
      Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
      24.05.18
      X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
      24.05.18
      Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram