В Краснодарском крае выпустили на волю спасенных в Петербурге сов (ФОТО)

В Сочи выпустили на волю сов, которых в 2017 году спасли в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Северной столицы.



Сов в прошлом году изъяли из незаконного пользования. Одну из них пытались продать в интернете, а с другой предлагали сфотографироваться за деньги в Приморском парке Победы. Инспекторы при проверке ситуации выяснили, что у владельцев нет соответствующего разрешения.

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Птицы на протяжении долгого времени проходили реабилитацию. Сов отправили в естественные условия обитания в Краснодарском крае во вторник, 5 июня.



В комитете по природопользованию отметили, что совы относятся к сипухам, которые занесены в перечень видом животных, находящихся под угрозой исчезновения.