Спасенных в Петербурге сипух выпустят на волю в Сочи

Во вторник, 5 июня, государственные инспекторы Петербурга в области охраны окружающей среды выпустят на волю в Сочи двух сипух обыкновенных, спасенных в прошлом году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Первую птицу недобросовестные граждане пытались продать по интернету, вторая была изъята у предпринимателя, который предлагал всем желающим за деньги сфотографироваться (или снять видео, – прим. ред.) с птицей на территории Приморского парка Победы.

Оба сипуховода не смогли предоставить проверяющим документы, подтверждающие законность изъятия птиц из окружающей среды. В итоге сипух отправили на реабилитацию и подготовку к возвращению в природу в ветеринарную клинику «Сирин». В настоящее время птицы здоровы и могут быть выпущены в естественные условия обитания.

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Сипуха обыкновенная занесена в приложение II к перечню видов животных и растений, попадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По мнению ученого сообщества, область обитания данного вида сов расположена в границах Азово-Черноморского побережья и простирается от Сочи до Славянска-на-Кубани.