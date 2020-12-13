Белки будят спящих сов на Елагином острове

Местный житель города Санкт-Петербурга Антон Кубышкин ведёт наблюдение за жизнью лесных обитателей, которые поселились на деревьях Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином Острове. В очередной вылазке фотографу удалось запечатлеть, как деловая белка не дала поспать сове и постоянно будила длиннохвостую неясыть.

Антон Кубышкин публикует свои работы в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "Птицы СПб и России".

Отмечается, что отдых сов часто прерывается их "соседями" на деревьях, так как режим сов ночной, а белки жаворонки и трудятся днём, поэтому белки нарушают спокойный сон сов. Однако белки же потом и расплачиваются за свои проказы тем, что природа и биологическая пищевая цепочка берут своё.