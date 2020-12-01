Эксперт Роспотребнадзора назвал нарушения, выявленные на концерте Басты

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, какие нарушения были выявлены на концерте рэпера Басты в Ледовом дворце.

Александр Юшев, специалист-эксперт Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, выявил некоторые нарушения в мероприятии, а также составил протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и вещей.

В протоколе указано, что не соблюдались следующие меры: нахождение зрителей на концерте без масок и перчаток, несоблюдение социальной дистанции, нарушение организации в необеспечении просмотра концерта на зрительских местах, а также организатор не обеспечил разделение потоков зрителей для избегания толпы.

Однако представитель организации сообщил, что заявку на проведение концерта согласовали с комитетом по культуре.