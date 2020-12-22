Петербуржцы поделились впечатлениями об уходящем 2020

2020 год ассоциируется у местных жителей Санкт-Петербурга с праздником. Горожане связывают этот год с праздничными мероприятиями.

Специалисты онлайн сервиса по поиску работы SuperJob.ru провели исследование среди местных горожан Питера. Сервис сделал опрос, по результатам которого оказалось, что больше всего у жителей Питера ассоциация 2020 года идёт с праздничными мероприятия, а не с пандемией. В этом году подобные мероприятия проводили как в онлайн режиме, так и в оффлайн. Самыми запоминающимися событиями города стали:

-день города,

-день ВМФ,

-"Алые паруса",

-"Чудо света" (фестиваль),

-концерт Басты,

-международный книжный салон.

Также некоторые упоминали ещё голосование по поправкам в Конституцию. Фанаты футбола вспоминают о победе городской футбольной команды "Зенит" в в чемпионате России.