Петербуржцы поделились впечатлениями об уходящем 2020

2020 год ассоциируется у местных жителей Санкт-Петербурга с праздником. Горожане связывают этот год с праздничными мероприятиями.
Специалисты онлайн сервиса по поиску работы SuperJob.ru провели исследование среди местных горожан Питера. Сервис сделал опрос, по результатам которого оказалось, что больше всего у жителей Питера ассоциация 2020 года идёт с праздничными мероприятия, а не с пандемией. В этом году подобные мероприятия проводили как в онлайн режиме, так и в оффлайн. Самыми запоминающимися событиями города стали:
-день города,
-день ВМФ,
-"Алые паруса",
-"Чудо света" (фестиваль),
-концерт Басты,
-международный книжный салон.
Также некоторые упоминали ещё голосование по поправкам в Конституцию. Фанаты футбола вспоминают о победе городской футбольной команды "Зенит" в в чемпионате России.