Группа "Звери" подсчитала коронавирусные убытки

Группа "Звери" за время пандемии потеряла больше половины выручки. Об этом «РБК Стиль» рассказал сам Рома Зверь.

До пандемии, отметил Роман Билык, группа играла около сотни концертов, что составляло примерно 80% заработков коллектива. Цифровые продажи альбома приносят 10-20% выручки, поделился фронтмен.

В самые хорошие времена - середина 2000-х - группа зарабатывала больше $2 млн в год.

Отметим, что несмотря на пандемию коронавируса, группа выпустила новый альбом. Он называется "Звери на карантине".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в конце ноября в нашем городе прошли два скандальных концерта Басты, которые вызвали много вопросов у горожан и властей и отчасти способствовали ужесточению коронавирусных требований.