Власти назвали причиной роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге массовые концерты

В Санкт-Петербурге после стабилизации эпидемиологического процесса на 48-49-х календарных неделях отмечается рост распространения коронавируса в течение всей 50-й и в начале 51-й недель. Об этом говорится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в северной столице COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора.

Главной причиной такого роста, с высокой долей вероятности, стали проводившиеся в конце ноября культурно-массовые мероприятия — спортивные события и концерты, считают в совете.

Согласно данным совета, 16 декабря в Петербурге зарегистрировано 4106 новых случаев заражения коронавирусом. При этом оперштаб сообщал о 3758 заболевших. В совете отметили, что данные верны, просто методология подсчета разная.

По мнению аналитиков, в Петербурге ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации за счёт жестких антикоронавирусных мер.

Как писал Санкт-Петербург.ру, самым осуждаемым массовым мероприятием стали два многотысячных концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. В соцсетях публиковались фото и видео, где зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В итоге владельцы площадки получили штраф в 480 тыс. руб., а власти ужесточили меры по борьбе с коронавирусом и усилили проверку заведений.