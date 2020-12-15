Суд решил не наказывать клуб "А2" за многолюдный концерт

Петроградский районный суд прекратил производство по делу в отношении клуба "А2". Заведение обвиняли в нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, однако, как выяснил суд, нарушений нет.

В протоколе указывалось, что клуб нарушал законодательство в конце ноября во время концерта "Чиж & Со". Его посетили 600 зрителей, часть из которых были без масок и не соблюдали дистанцию. Были и другие нарушения в помещениях клуба, утверждали представители Роспотребнадзора. Кроме того, концерт не был согласован с властями.

Между тем, как отметили представители клуба, концерт группы "Чиж&Co" был совсем не массовым. Зал едва ли был заполнен на четверть, сами зрители рассредоточились по клубу.

Суд выслушал стороны и после изучения материалов дела прекратил производство.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в конце ноября были и другие резонансные концерты, где зрители нарушали санитарные требования. Например, за нарушения на многотысячном концерте Басты в Ледовом дворце площадке пришлось заплатить штраф в 480 тыс. руб.