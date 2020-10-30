С 2021 года в Петербурге подорожает проезд на общественном транспорте

Со следующего года проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга увеличится в цене. Так, проезд на общественном транспорте города подорожает, и будет стоить 55 рублей. Для проезда в метро билет будет стоить 60 рублей.

В комитете по транспорту рассказали, об увеличении так называемого «гостевого» тарифа.

«С 2021 года в Санкт-Петербурге вводится новое тарифное меню проезда на общественном транспорте. Вводится новый вид проездного документа — «гостевой», — заявили в комтрансе. Также в комитете отметили, что к этому проездному документу относятся люди, которые единожды покупают билеты в метро и общественном транспорте.

Данным тарифом пользуется не очень большое количество жителей, среди которых и гости города.