Комитет по тарифам опубликовал стоимость проезда в метро с 2021 года

Стоимость проезда в метрор в 2021 году может увеличиться на 5 рублей. Соответствующий проект постановления комитета по тарифам опубликовали на сайте администрации Санкт-Петербурга.

В документе сообщается, что 60 рублей будет стоить разовый проезд в метро по жетону. Столько же пассажиру придется заплатить за провоз ручной клади — за одно место сверх установленных норм.

Сколько будет стоить одна поездка на других видах общественного транспорта, не сообщается.

Как пишет Piter.tv, повышение стоимости власти объясняют отсутствием необходимости субсидировать разовые поездки приезжих. Цены на "Подорожник" будут сохранены или повышены незначительно, уточнили в Смольном.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", сегодня стало известно об официальном назначении Евгения Козина на должность главы ГУП "Петербургский метрополитен".