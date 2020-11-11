Цена проезда в петербургском метро может вырасти до 64 рублей в 2023 году

Информация о планируемых изменениях в стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга была предоставлена комитетом по транспорту.

В настоящее время граждане северной столицы могут приобрести жетон в метрополитене за 55 рублей. Однако уже в 2023 году проезд в метро может подорожать до 64 рублей. Сообщается также, что рост цен коснется и наземного транспорта. Его тариф составит 59 рублей.

В следующем году стоимость проезда в метрополитене возрастет уже на 5 рублей. С начала 2021 года воспользоваться наземным общественным транспортом можно будет за 55 рублей.

В совокупности проездные билеты в следующем году, согласно предложениям транспортного комитета, подорожают на 8%.