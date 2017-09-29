Семь фактов о петербургском трамвае

1. Прообраз трамвая называли "40 мучеников"

До середины XIX века рабочие и ремесленники Петербурга обходились без общественного транспорта. Извозчики большинству были не по карману. Первым по-настоящему доступным транспортом стал так называемый омнибус — вместительная карета, запряженная лошадьми.

По улицам города на Неве омнибусы пошли в 1847 году. Первые экипажи вмещали 10-16 человек, а проезд стоил всего 10 копеек.

Первый петербургский омнибус. Фото: Commons.wikimedia.org

Со временем на крышах карет начали сооружать второй этаж, который назвали "империалом". Двухэтажный омнибус был вместительным, но не удобным. В народе его так и прозвали – "40 мучеников" – по числу пассажиров, способных поместиться в экипаже.

2. Маршрут первого трамвая в Петербурге длился всего семь минут

Трамвайное движение в Петербурге было открыто 16 сентября (или 30 сентября по новому стилю) 1907 года. Именно в этот день по улицам города пошел электровагон. Маршрут первого трамвая начинался на Адмиралтейском проспекте, шел через Благовещенский мост и заканчивался на 8-й линии Васильевского острова. Путь трамвая длился всего семь минут.

Фото: humus.livejournal.com

Уже через месяц трамваи пошли по Садовой линии от Невского проспекта до площади Тургенева, а в декабре – по Невской линии, соединившей Московский вокзал и Адмиралтейство.

3. В 1907 петербургский трамвай включал в себя всего 12 пассажиров

Вагон первого трамвая Петербурга представлял собой полуоткрытую площадку, разделенную на две части – для пассажиров второго и первого классов. Вдоль стен стояли скамейки, на которых могли уместиться по 12 человек. Билет в первый класс стоил 5 копеек, во второй — 3 копейки. Однако с 1908 года второй класс ликвидировали, плата за билет стала одинаковой — 5 копеек за каждый тарифный участок.

Фото: getmuseum.ru

Трамвайное движение начиналось в 7.30 и заканчивалось в 23.00. Сотрудники трамвая – вагоновожатый и кондуктор – имели тяжелые условия работы. Водителю приходилось всю смену стоять на ногах, а кондуктор находился либо на задней площадке, либо на подножке вагона.

4. Сто лет назад в трамваи бесплатно пускали тех, кто ниже одного метра

В начале XX века из-за возникновения споров относительно того, каких детей следует считать маленькими, было принято решение провести в вагонах при входе горизонтальные линии на высоте одного метра. Дети ростом ниже данной черты считались маленькими, прочие должны были оплачивать проезд. Не желающие оплачивать проезд родители на справедливое замечание кондуктора иногда отвечали, что рост их ребёнка менее метра, но визуально кажется бо́льшим за счёт головного убора. Отсюда появилось выражение "рост — метр с кепкой".

Фото: vk.com/muzeyget

Впоследствии вместо критериев оценки по росту были введены возрастные рамки: маленькими стали считаться дети до 7 лет включительно

5. К 20-м годам в городе на Неве существовало девять трамвайных маршрутов

С началом Первой мировой войны развитие трамвайной сети замедлилось из-за повышения цен на топливо и нехватки ремонтного персонала. В результате выпуск трамваев на линии сократился, а проезд подорожал. На начало 1917 года в Петрограде работало 29 трамвайных и 9 коночных маршрутов, а также одна линия паровика.

После Гражданской войны трамвайное хозяйство Петрограда окончательно пришло в упадок. В конце 1918 года число маршрутов сократилось до девяти.

Фото: getmuseum.ru

С 1921 году ситуация налаживается, появляются новые линии. Трамвайное хозяйство снова стало активно развиваться: с 1925 по 1936 годы построено три трамвайных парка и несколько подстанций.

6. В блокаду ленинградцем удалось восстановить движение трамваев

В самую суровую блокадную зиму ленинградцы были вынуждены добираться до работы пешком, а в нечеловеческих условиях голода и страшного холода преодолевать даже самые небольшие расстояния людям было крайне тяжело. Городу был необходим трамвай.

Фото: getmuseum.ru

В марте 1942 года на линию вернулись первые грузовые трамваи. С их помощью значительно ускорилась очистка города от мусора, снега и нечистот. А уже 15 апреля возобновилось пассажирское трамвайное движение. Поначалу было открыто всего пять маршрутов, пролегающих по диагонали через весь город, чтобы пассажиры могли добраться в любой район всего с одной пересадкой. В 1943 году количество маршрутов увеличилось.

7. Большинство нынешних трамваев Петербурга были выпущены в 80-е и 90-е годы

В 80–90-е годы на ВАРЗе активно выпускались сочлененные вагоны, самым крупносерийным из которых стал ЛВС-86. На сегодняшний день эти вагоны до сих пор составляют большую часть трамвайного парка Петербурга. По комфортабельности и своим техническим данным на момент выпуска они находились на уровне новейших достижений техники, имели удобную кабину водителя, вентиляцию и надежное отопление, контакторную или тиристорно-импульсную систему управления.

Фото: vk.com/spb_tram

Так же в конце 80-х – начале 90-х были выпущены экспериментальные восьмиосные вагоны ЛВС-89 и ЛВС-93, которые не были запущены в серийное производство из-за экономических сложностей, постигших Россию в начале 90-х годов.