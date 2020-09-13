Петербургская дамба вновь открыта

Напомним, что сегодня, 13 сентября, из-за угрозы наводнения, вызванной штормом, дамба не работала. Отмечается, что она была закрыта заранее. В Петербурге сильный ветер и шторм уже несколько дней, поэтому затворы закрыли утром воскресенья. МЧС предупреждало петербуржцев о возможном наводнении, ведь вода в Неве поднималась каждый час, а к вечеру стрелка Васильевского острова была затоплена наполовину.

В Дирекции КЗС сообщают, что в 17:00 фарватер начал свою работу. Также известно, что в нормальное положение затворы Комплекса защитных сооружений Кронштадтского корабельного фарватера привели с 15: 44.