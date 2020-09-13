Из-за шторма петербургские дома начали укреплять

Уже несколько дней в Северной столице бушует штормовой ветер, который поднял уровень воды в Неве и создал угрозу наведения, а также угрозу обвала деревьев. В связи с этим сотрудники МЧС начали укреплять кровли жилых домов.

Так, во Фрунзенском районе на стене дома №51 жители города увидели спасателей, которые связывали веревкой листы фасада. Вероятно, это делалось для того, чтобы те не разлетелись от ветра. Пару дней назад подобное видели у одного из домов на Большеохтинском проспекте.

Сколько продлится шторм и какие происшествия он принесет никому не известно, однако дамбу, закрытую рано утром, уже вновь открыли.