Картина дня: самые частые поисковые запросы россиян в 2019 году и подготовка к наводнению в Петербурге

Главной новостью, по данным «Монитора», стали самые болезненные для россиян и в частности петербуржцев темы 2019 года, определённые «Яндексом». В пресс-службе компании рассказали, что список составлен на основе того, как общее число запросов, связанных с темой, выросло по сравнению с прошлым годом.

Больше всего петербуржцев интересовало открытие новых станций метро – «Дунайской», «Проспекта Славы» и «Шушар» – которые строили с 2014 года. Второй темой стали выборы губернатора города. Третьей – убийство Анастасии Ещенко, в котором признался историк Олег Соколов. Ещё горожане интересовались случаями заболевания корью и появлением такси Bolt в Петербурге.

Главными событиями для россиян, согласно статистике «Яндекса», стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало штормовое предупреждение в городе на Неве. В среду, 18 декабря, Комплекс защитных сооружений закрыл защитные затворы на дамбе.

В ночь на четверг в восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъём уровня воды в устье Невы до критических значений, сообщили в Росгидромете.

При закрытии дамбы движение по автодороге комплекса сохранится в штатном режиме. При этом водителей просят быть осторожнее и учитывать сильный боковой ветер и осадки.

Также в 17:00 в Петербурге закрыли все парки и скверы. Предполагается, что за ночь на город может обрушиться четверть месячной нормы осадков.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал температурный рекорд Северной столицы. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, в 18:00 в городе воздух прогрелся до +6,8 градусов – на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1956 года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Пятый канал».