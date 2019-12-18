  • 19 Декабрь 2019
USD 19.12.2019 62.5831 +0.0505
USD ММВБ 23:21 62.6248  
EUR 19.12.2019 69.6925 +0.0124
EUR ММВБ 23:21 69.6123  
Нефть($) 18.12.2019 66.18 +0.05
Нефть(p) 18.12.2019 4141.75 +6.47

Картина дня: самые частые поисковые запросы россиян в 2019 году и подготовка к наводнению в Петербурге

Автор:


© Фото: Topnews

Темы дня

О чем переживали россияне больше всего и какие меры принял город перед штормом.

Главной новостью, по данным «Монитора», стали самые болезненные для россиян и в частности петербуржцев темы 2019 года, определённые «Яндексом». В пресс-службе компании рассказали, что список составлен на основе того, как общее число запросов, связанных с темой, выросло по сравнению с прошлым годом.

Больше всего петербуржцев интересовало открытие новых станций метро – «Дунайской», «Проспекта Славы» и «Шушар» – которые строили с 2014 года. Второй темой стали выборы губернатора города. Третьей – убийство Анастасии Ещенко, в котором признался историк Олег Соколов. Ещё горожане интересовались случаями заболевания корью и появлением такси Bolt в Петербурге.

Главными событиями для россиян, согласно статистике «Яндекса», стали выборы в Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и митинги в Москве.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало штормовое предупреждение в городе на Неве. В среду, 18 декабря, Комплекс защитных сооружений закрыл защитные затворы на дамбе.

В ночь на четверг в восточной части Финского залива ожидается усиление ветра и подъём уровня воды в устье Невы до критических значений, сообщили в Росгидромете.

При закрытии дамбы движение по автодороге комплекса сохранится в штатном режиме. При этом водителей просят быть осторожнее и учитывать сильный боковой ветер и осадки.

Также в 17:00 в Петербурге закрыли все парки и скверы. Предполагается, что за ночь на город может обрушиться четверть месячной нормы осадков.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стал температурный рекорд Северной столицы. Как сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, в 18:00 в городе воздух прогрелся до +6,8 градусов – на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1956 года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и «Пятый канал».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним
    04.12.19
    Пластическая хирургия: эпоха расцвета
    03.12.19
    Шансы сборной России на Евро 2020: Дания – главный соперник
    28.11.19
    Офисы в Петербурге: предварительные итоги года
    28.11.19
    Спортивное питание в Санкт-Петербурге от компании Brutal

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram