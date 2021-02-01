Соцсети начинают штрафовать за мат и неуместные призывы россиян в постах

В России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети в течение суток обязаны удалять сообщения с матом - такой контент считается незаконным.

Кроме того, нельзя публиковать данные о гостайне, посты, которые оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и пропаганд порнографии и насилия. Удалить нужно статьи с информацией об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Запрет коснулся постов с призывами к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

В реестр мониторинга Роскомнадзора войдут соцсети с суточной посещаемостью более 500 тыс. человек.

Размер штрафа - от 800 тыс. руб. до 4 млн.

Представители соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и Tik Tok отказались от комментариев, отмечает "РГ".