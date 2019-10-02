Картина дня: штраф «Зениту» и смерть Канчели

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал штраф «Зениту» за поведение фанатов на матче с «Локомотивом». Первыми об этом написали «Фонтанка» (16:10), «Деловой Петербург» (17:00) и «Невские новости» (19:25).

Сине-бело-голубым придётся заплатить 150 тыс. рублей. Такой штраф назначил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Большая часть суммы, 90 тыс. рублей, пришлась на штраф за использование пиротехники. За мат клуб оштрафовали на 60 тыс. рублей.

В матче с «Локомотивом» «Зенит» уступил со счётом 1:0.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали последствия шторма в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (11:10) «Деловой Петербург» (11:55) и Regnum (13:05).

Из-за сильнейшего ветра в Северной столице упали 17 деревьев. Десять из них свалились в Курортном районе. Также инциденты произошли в Приморском, Выборгском, Красносельском и Московском районах.

Специалистам удалось оперативно устранить последствия непогоды. Никто из жителей Северной столицы не пострадал.

Скорость ветра 1 октября достигала 24 м/с. Дамба была закрыта из-за угрозы наводнения.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть композитора Гии Канчели. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (09:40), «Деловой Петербург» (09:50) и «Невские новости» (10:30).

Канчели скончался в результате продолжительной болезни в Грузии. Ему было 84 года.

Композитор прославился работой над фильмами «Мимино» и «Кин-дза-дза!». В последние годы он жил в Бельгии, куда его пригласили на работу в Королевский филармонический оркестр Фландрии.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и 78.ru.