17-летнего петербуржца оштрафовали на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков

17 гражданин Петербурга был признан виновным в употреблении наркотиков в общественных местах и оштрафован на 4 000 рублей.

Согласно протоколу, несовершеннолетний петербуржец был задержан 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов заметили, что он употребляет наркотические вещества на улице. Подросток был госпитализирован в детскую городскую больницу, после чего поставлен на диспансерное наблюдение в наркологическом кабинете.

Подростка уведомили о последствиях неисполнения решения суда, однако он не оплатил штраф. Квитанцию на оплата штрафа передали матери нарушителя, посетившей приставов, которая погасила сумму в полном объеме.