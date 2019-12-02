Картина дня: штраф фанатам «Зенита» и «Спартака» за мат и пожар в центре Петербурга

Главной новостью, по данным «Монитора», стало привлечение к административной ответственности 19 футбольных фанатов матча «Зенит» – «Спартак». Первыми об этом написали «Невские новости» (17:15) и Topspb (17:35).

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов, около полуночи в воскресенье, 1 декабря, напротив станции метро «Волковская» группа футбольных фанатов грубо выражалась нецензурной бранью в общественном месте в присутствии других людей. В полицию об этом сообщил аноним.

За нарушение общественного порядк каждому из фанатов суд назначил штраф в размере 500 рублей. Суд учёл, что все правонарушители признали свою вину.

Матч в рамках 18 тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл на «Газпром Арене» 1 декабря. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал пожар в квартире на шестом этаже в жилом доме на 8-й Советской улице, 6-8. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:05), Pitertv (12:15) и «Пятый канал» (12:25).

Сообщение о ЧП поступило в МЧС около 11:45 в понедельник, 2 декабря. Из дома были эвакуированы почти 90 человек, в том числе 35 жильцов, а также дети и персонал из детского сада, расположенного на первом этаже здания.

Как сообщила в своём Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в пожаре пострадали два человека. «Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, второму была оказана помощь на месте», – написала Митянина.

В администрации Центрального района сообщали, что ЧП могло произойти из-за хлопка газа, однако в компании «Петербурггаз» опровергли эту информацию, пишет ТАСС.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала смерть главного архитектора Эрмитажа Валерия Лукина. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на заместителя генерального директора музея по эксплуатации Алексея Богданова. По его словам, Лукин умер из-за проблем с сердцем.

Дата и время прощания с архитектором пока неизвестны.

Лукин занимал должность главного архитектора в музее с 1975 года. При его участии проводилась реконструкция Меншиковского дворца, Главного штаба и Эрмитажного театра. Его проектом также является фондохранилище Эрмитажа в Старой деревне.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Topspbtv и Gazeta.SPb.