Жители Калининского района протестуют против дельфинария

Петербургскому дельфинарию, который лишился прежнего здания, предложили переселиться в еще не построенный дом в Калининском районе. Новое здание может появиться на пересечении улиц Бутлерова и Верности, пишет "МК".

Администрация Калининского района провела опрос среди жителей, чтобы узнать, как они относятся к идее строительства дельфинария и пока жители высказываются против - так как считают негуманным держать дельфинов взаперти. За такой вариат проголосовали более 4,6 тыс. жителей района.

Опрос проводится в сообществе "ВКонтакте".

Зоозащитники также участвуют в решении проблемы - они создали петицию против строительства, под ней подписались 5 тыс. человек.

Раньше дельфинарий располагался в здании на Крестовском острове, однако его продали. Представления в дельфинарии не проводятся, информации о переезде нет. Неизвестно о содержании животных. Сайт дельфинария больше не работает, а в группе заведения "ВКонтакте" последнее сообщение - поздравление с Новым годом.