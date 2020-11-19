Названы места, где может быть построено новое здание дельфинария

Дельфинарий Санкт-Петербурга вынужден был съехать с Крестовского осрова, поэтому город сейчас предложил ему несколько новых адресов. Было предложено выбрать из участков в Приморском (участок южнее пересечения Долгоозерной и Парашютной улиц), Петродворцовом (участок площадью 13,6 тыс. кв. м на Гостилицкой улице), Кировском (16 тыс. кв. м на проспекте Ветеранов) и Фрунзенском (участок площадью 9,4 тыс. кв. м в Шипкинском переулке) районах, сообщили в городском кмитете по градостроительству и архитектуре. Также было сказано, что данные объекты предназначены для размещения объектов физической культуры и спорта, что разумеется подходит под категория дельфинария.



Ранее сообщалось, что дельфинарий Северной столицы объявил, что вынужден покинуть здание на Константиновском проспекте, по причине непродления договора аренды с собственником помещения. Организация работает в штатном режиме до 22 ноября, после перевозит животных на Чёрное море. У дельфинария подготовлен проект нового здания, который сейчас проходит экспертизу. Под реализацию этого проекта город и предложил на выбор четыре участка.



