Петербургский дельфинарий закроется в ноябре из-за аварийного состояния

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

На кладбище в Невском районе была разбита плита и украдена урна с прахом

Первый снег в Петербурге подвинули на будущую неделю

В дельфинарии отметили, что если Смольный не поможет с поиском подходящего помещения, то дельфинарий переедет в другой регион. Количество представлений в заведении сокращено - сотрудникам нужно сделать приготовления к транспортировке животных.

Бассейн требует ремонта, так как был построен в 70-х и требует капремонта.

К тому же у помещения истекает срок аренды.

Все новости Общество

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →