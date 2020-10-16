Петербургский дельфинарий закроется в ноябре из-за аварийного состояния

В Петербурге закрывается единственный стационарный дельфинарий. Причиной прекращения работы площадки стал истекающий срок аренды помещения, сообщает пресс-служба заведения.
Договор аренды бассейна на Крестовском острове закончится 30 октября.
Бассейн требует ремонта, так как был построен в 70-х и требует капремонта.
В дельфинарии отметили, что если Смольный не поможет с поиском подходящего помещения, то дельфинарий переедет в другой регион.
Количество представлений в заведении сокращено - сотрудникам нужно сделать приготовления к транспортировке животных.