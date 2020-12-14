Дельфинарий Питера планируют перенести на улицу Верности

Представитель правительства города сообщил, что в Смольном обдумывают решение о переезде дельфинария на улицу Верности.

По задумке, здание для городского дельфинария будет строиться с нуля, до этого Смольный уже предлагал несколько вариантов для расположения дельфинария. Но сейчас выбор остановился на Калининском районе Санкт-Петербурга, ранее предлагались территории во Фрунзенском районе, где находится Шиппкинский переулок, также было предложение расположиться в Приморском районе (на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц), в Петродворцовом районе и Кировском.

Представитель Смольного сообщил, что власти приняли во внимание пожелания организаторов городского дельфинария.