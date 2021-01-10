Петербуржца заметили на штурме Капитолия в Вашингтоне

Эмигрировавший в США петербуржец был замечен в толпе, которая штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне несколько дней назад. По информации 47news, его зовут Михаил Виноградов.

Издание публикует видео с места событий, мужина устроил настоящий репортаж, высказывая воодушевленные комментарии. Однако позже он отметил, что "нас всех развели", и сообщил, что стоит ожидать репрессий.

Мужчина перебрался в Америку еще в 90-х. У него свой бизнес. На митинг он прилетел в Вашингтон из Нью-Йорка.

Как писал Санкт-Петербург.ру, штурм Конгресса прошел 6 января, палата рассматривала утверждение итогов президентских выборов, с которыми не согласен Дональд Трамп.