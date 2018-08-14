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Трамп приостановил программу полетов российских военных над Штатами

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© Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

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Власти США считают, что Москва нарушает соответствующий договор. В Совете Федерации опровергают обвинения американской стороны.

Президент США Дональд Трамп приостановил сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Документ позволял российским и американским военным самолетам совершать наблюдательные полеты над территорией двух стран.

Согласно оборонному бюджету Штатов, Вашингтон не собирается финансировать программу, пока президент не предоставит Конгрессу доказательства, что Москва начала выполнять условия договора.

По мнению американской стороны, Россия должна перестать использовать в разведывательных целях сведения, полученные по время полетов. Кроме того, власти страны должны разрешить самолетам США летать над Калининградской областью, а также Чечней, Москвой и районами, граничащими с Южной Осетией и Абхазией.

Договор по открытому небу был принят в 1992 году в Хельсинки. Документ подписали 23 страны – члена
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Москва ратифицировала документ в мае 2001 года.

Последний наблюдательный полет Россия провела в августе 2017 года. Военный самолет впервые в истории договора пролетел над Капитолием, Пентагонов и Белым домом.

В Совете Федерации заявили, что Россия неукоснительно выполняет соглашения. По словам первого зампред комитета по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, обвинения США совершенно не обоснованы, передает РИА «Новости».

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