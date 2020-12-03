Суд решил не назначать историку Соколову повторную психиатрическую экспертизу

Суд отказался назначать повторную психолого-психиатрическую экспертизу бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

О повторной экспертизе просил адвокат Соколова, указывая, что первая была сделана с недочетами. По ее результатом фигурант был признан вменяемым.

Следующее заседение по делу назначено на 7 декабря.

Как пишут "Невские новости", адвокаты собирались привести нового свидетеля, однако оказалось, что девушку придумал другой историк Евгений Понасенков. Последний выложил ролик на YouTube, где раскрыл "мистификацию века". По его словам, он выдумал девушку Жанну и вел переписку с Соколовым от ее имени несколько недель.

Олег Соколов, по версии следствия, год назад застрелил из ружья свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Затем он расчленил тело и попытался его утопить в Мойке.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее историк подал исковое заявление к Первому каналу о защите чести, достоинства и деловой репутации в Петроградский районный суд, требуя оспорить клевету, озвученную в одной из передач.