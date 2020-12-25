Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы

В Петербурге после многочисленных заседаний суд приговорил экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова к 12, 5 годам колонии строгого режима за убийство своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Приговор был оглашен в пятницу, 25 декабря. Судом было установлено, что 8 ноября 2019 года Соколов в своей квартире несколько раз выстрелил в Анастасию Ещенко, после чего расчленил тело девушки и пытался избавится от трупа, выкинув останки в реку Мойку, где и был задержан.

Суд постановил, что убийство было умышленным, его причиной стала ревность. В число смягчающих обстоятельств при вынесении приговора вошли: наличие у Соколова несовершеннолетних детей, раскаяние обвиняемого, хронические заболевания, пожилых родителей историка, а также травмирующий конфликт с Понасенковым.