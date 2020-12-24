Мать историка Соколова рассказал, какого приговора суда ждет для сына

Мать обвиняемого историка Олега Соколова рассказала, какой вердикт они ждут с мужем. В разговоре с "КП" она отметила, что приговор будет заслуженным.

По словам матери, она очень переживает за сына, но бессильна изменить что-либо.

Приговор суд огласит в пятницу, 25 декабря. Сторона защиты настаивает на сроке в 8 лет, обвинение - на 15 годах колонии строгого режима.

Убийств произошло в ноябре 2019 года. В ходе ссоры Соколов убил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко и пытался утопить расчлененное тело в Мойке. В своем последнем слове историк признался, что раскаивается в убийстве, однако не признает его умышленным.