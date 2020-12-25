Адвокат семьи жертвы по делу Соколова дала комментарии

По словам стороны защиты семьи жертвы по делу Соколова, Александры Бакшеевой, убийства могло бы и не быть, если бы Соколов был привлечён к ответственности ещё в 200 году. Тогда его могли привлечь за избиение сожительницы.

Также Александра Бакшеева добавила, что это судебное дело будет являться показательным примером для тех девушек, которые решают связать свою жизнь с мужчинами намного старше их по возрасту.

Напомним, сегодня бывшего историка Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он был обвинён в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, вместе они были парой. Семья обжаловать приговор не будет.