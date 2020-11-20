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Историк Соколов планирует судиться с первым каналом и бывшей любовницей

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© Фото: pixabay.com

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Соколов подал иск в суд после интервью девушки.

Олег Соколов подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в Петроградский районный суд. Историк, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, планирует судиться с бывшей любовницей и «Первым каналом».

Заявление было подано после выхода в эфир выпуска «Выжившая. Тайная жертва Олега Соколова», который состоялся 19 ноября. Соколов обратился в суд с просьбой признать информацию, предоставленную его бывшей возлюбленной Екатериной Пржигодзской, не соответствующей действительности.

Историк также требует удаления выпуска с сайта «Первого канала», опровержения оглашенной информации и компенсации причиненного ему девушкой и «Первым каналом» морального ущерба в размере 1 000 рублей.

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