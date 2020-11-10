Мемориал погибшим в борьбе с коронавирусом медикам уберут с Малой Садовой

С Малой Садовой улицы 13 ноября уберут стихийную "Стену памяти", посвященную умершим от коронавируса медикам.

В пресс-службе Смольного подтвердили 78.ru, что активисты будут снимать таблички - их около сотни, однако куда перенесут таблички, неясно.

На Карповке 13 ноября пройдет памятная церемония с участием главы Комздрава Дмитрия Лисовца, районной администрации, депутатов и активистов.

Как отмечает "МК", 10 ноября на стене появились новые таблички. На них имена Ларисы Федоровой, работавшей в Боткинской больнице, и Алексея Федотова, сотрудника больницы Святой Елизаветы.

Губернатор Александр Беглов ранее отмечал, что "Стену памяти" могут убрать, только если предложат что-то взамен.