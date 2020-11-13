"Стену памяти" погибшим при борьбе с коронавирусом медикам начали разбирать

В Петербурге идет демонтаж стихийного мемориала медикам, погибшим от коронавируса, на Малой Садовой улице возле дома Радио. О начале работ сообщает MR7.ru.

Более сотни фотографий погибших врачей снимут с временного ограждения. Снимки передадут в Музей политической истории для хранения и изучения.

"КП" уточняет, что напротив Медуниверситета имени Павлова сегодня состоится установка закладного камня. Позднее на этом месте появится постоянный памятник погибшим медицинским работника. Это будет фигура ангела, созданного скульптором Романом Шустровым. Художник также скончался от коронавируса.

Планируется разместить на новом мемориале QR-код, ведущий в виртуальную памятную галерею с портретами врачей.