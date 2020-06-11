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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 11 июня

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

Открытие школ и детских садов, замена мемориала медикам и изъятие таможенниками черешни.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало заявление губернатора Петербурга об открытии с 1 сентября школ и детских садов города. По его словам, образовательные учреждения будут работать с соблюдением всех мер безопасности. Они будут включать генеральную уборку, дезинфекцию перед открытием и ежедневную бесконтактную термометрию. На входе в здание, в санузлах и пищеблоках планируется установить дозаторы с дезинфицирующим средством.

Для сокращения контактов за классами или группами будут закреплены отдельные помещения. По словам Александра Беглова, учреждениям запретят проводить массовые мероприятия, а ученики 1-4 классов будут получать бесплатное питание. Подготовка к новому учебному году начнётся 15 августа.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о замене временного мемориала погибшим медикам Петербурга на постоянную «стену памяти». Сейчас на народном памятнике погибшим от коронавируса медработникам, который находится на Малой Садовой улице, размещено 38 фотографий. Губернатор Петербурга заявил в ответ на обращение депутата городского ЗакСа Бориса Вишневского, что после окончания пандемии мемориал сделают постоянным.

«Правительство Петербурга поддерживает инициативу по установке мемориала на территории зелёных насаждений у дома №15 по улице Профессора Попова. Его целесообразно разместить в виде временной модульной конструкции с местами для фотографий. Решение по установке будет возможно после окончания пандемии, так как нужно провести общественные обсуждения», – отмечается в письме.

Третьей темой дня стали 18 тонн сербской черешни, которую пытались незаконно ввезти в город в коробках с логотипом футбольного клуба «Зенит». Первыми об этом написали Piter.tv (12:10), «Фонтанка.ру» (12:15) и 78.ru (12:20). Сотрудники южного таможенного поста задержали партию ягод из Сербии для проверки. Оказалось, что логотип футбольного клуба использован без согласия правообладателя, что является нарушением.

В результате проверки ведомство возбудило административное дело о незаконном использовании чужого товарного знака (статья 14.10 КоАП России). Контрафактный товар изъят, ему грозит уничтожение.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv, и «Росбалт».

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