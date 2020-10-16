Беглов почтил память медиков, погибших при работе с коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к "стене памяти" - мемориалу памяти медиков, погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что сотрудники медучреждений - "настоящие герои", спасавшие жизни в тяжелых условиях.

Губернатор сообщил, что в различных больницах установят собственные мемориалы и памятные доски погибшим в период борьбы с пандемией.

На Малой Садовой петербуржцы организовали мемориал сами - они принесли цветы и свечи к фотографиям медиков, размещенным на строительном заборе.

По официальным данным, к сентябрю в городе погибли более трех десятков медицинских сотрудников. Однако на "стене памяти" размещено примерно сто фотографий, пишет "ПД", отмечая, что в мемориал включены и сотрудники из Ленобласти.