Предъявлено обвинение молодому петербуржцу, пытавшемуся убить родных

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство родителей и малолетней родственницы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Они намерены ходатайствовать о заключении подростка под стражу.

Как сообщает "Пятый канал", подросток уже дал признательные показания. Он планировал расправу над семьей, готовился к убийству заранее.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 15-летний петербуржец, проживающий на Лужской улице с родителями, напал на своих родных, ранил шестилетнюю сестру ножом и стрелял в отца и мать из травматического пистолета.

Отец подростка оказал ему сопротивление.