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Картина дня: задержание 15-летнего сына экс-вратаря СКА Соколова и первая тренировка «Зенита»

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© Фото: СК РФ

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Что известно о происшествии и когда будет первая официальная игра ФК.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало задержание во Всеволожском районе Ленобласти 15-летнего сына экс-вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова. Его подозревают в убийстве матери и покушении на старшего брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В четверг, 13 июня, в частном доме в коттеджном поселке Новая Романовка нашли тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти и ее 18-летнего сына в тяжелом состоянии. Следователи изъяли орудие преступления и опросили местных жителей, мужа погибшей и ее 15-летнего сына. Последний является главным подозреваемым.

Он утверждает, что около 13:00 13 июня находился на втором этаже дома, когда к нему ворвался 18-летний брат, стал его душить и пытался ударить ножом. По словам задержанного, ему удалось вырваться и убежать к соседу, у которого он взял два ножа для самообороны. Когда подросток с соседом зашел в дом и увидел тело матери, он набросился с ножами на старшего брата.

В СК заявили, что рассматривают все версии произошедшего.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало проведение первой тренировки ФК «Зенит» после отпуска. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (17:50) и «Фонтанка» (18:10).

«Первая тренировка сезона! Поехали!» – сообщается на странице команды в Twitter. В тренировке приняли участие те игроки, кто не выступает в матчах национальных сборных.

С 15 июня футболисты будут проходить медобследование, а 18 июня отправятся на сборы в Австрию. Там они пробудут до 29 июня и проведут четыре контрольных матча. Первая официальная игра нового сезона состоится 6 июля в Москве – «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало изменение графика разводки Дворцового и Благовещенского мостов в ночи на 15 и 17 июня. Первыми об этом написали ДП (11:00), «Невские новости» (11:05) и АиФ (20:05).

Как сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест», из-за репетиций «Алых парусов» продлевается на 15 минут вторая разводка Дворцового и Благовещенского мостов.

Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 05:10, Благовещенский – с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:15.

Остальные мосты будут работать по обычному графику.

Самыми оперативными в Петербурге оказались ДП, 47news и «Невские новости».

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