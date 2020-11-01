Петербуржцы стали все чаще регистрировать водительские права онлайн

Жители Санкт-Петербурга стали больше обращаться в Росреестр онлайн по сравнению с прошлым годом. За последние девять месяцев подано на 84% больше таких заявлений, чем в прошлом, рассказали в администрации города.

Город стал одним из лидеров в России по количеству электронных обращений в Росреестр. С начала текущего года в петербургское отделение поступило свыше 164 тыс. заявлений на регистрацию прав в электронном виде. В прошлом году - лишь около 90 тыс.

По мнению заместителя руководителя управления Росреестра по Петербургу Сергея Никитина, рост онлайн-заявок связан и с периодом самоизоляции во время пандемии коронавируса.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", несмотря на рост заболеваемости, власти пока не намерены вводить новый карантин. Пока в Смольном ограничиваются рекомендациями гражданам соблюдать санитарные меры, носить маски и соблюдать дистанцию.