Уборщицу из РФ, победившую на выборах, выдвинули на Нобелевскую премию

Журналисты "МК" в порядке эксперимента выдвинули на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала знаменитой после победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области.

На премию мира, например, выдвинут президент России Владимир Путин. Его кандидатуру предложил академик и писатель Сергей Комков.

На сайте Нобелевского комитета есть специальная форма для подачи заявки. Выдвигать кандидатов могут, например, члены «национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств» или главы государств, или члены Международного суда в Гааге, или других общественных организаций.

Также имеют право подать заявку профессоры из университетов, доценты, ректоры и другие руководители вузов.

Журналист "МК" заполнил заявку и, являясь преподавателем университета, смог ее успешно подать.

По данным газеты, Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения по ошибке.