Побежденный вирус: Центр им. Чумакова создал инновационную вакцину от полиомиелита

В середине XX века у американцев было два больших страха. Русская атомная бомба и полиомиелит. В 1952 году заболели 58 тыс. человек, 3145 человек умерло и 21269 остались парализованы. Писатель Артур Кларк, изобретатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, трижды оскароносный режиссер Френсис Коппола оказались парализованными. Заболевших детей отвозили в инфекционную больницу. Если ребенок умирал, родители не имели права принять участие в похоронах из-за карантина. В обществе нарастала паника, дети перестали ходить в школы, не выходили в парки, не посещали спортивные занятия и играли в маленьком кругу ближайших родственников и друзей. Слово "чума" не сходило с экранов телевизоров.

Франклин Делано Рузвельт проиграл выборы 1920 года, не стал вице-президентом Америки и увяз в политическом скандале, безуспешно ища гомосексуалистов в армии. Спасаясь от репортеров, он на яхте "Сабало" своего делового партнера покинул Нью-Йорк. Несколько часов Рузвельт был за штурвалом, яхта бросила якорь недалеко от канадского острова Кампобелло. Готовя снасти для рыбалки, Рузвельт поскользнулся на палубе и упал в воду. Канада, начало августа. "Мне никогда не было так холодно", – писал он позже.

Ночью онемели ноги, но к утру все было опять нормально. Через несколько дней Рузвельт купался в холодной воде, потом долго читал почту в мокром купальнике. К утру он не чувствовал одну ногу, потом другую. Консилиум врачей, собравшийся на острове, установил диагноз – полиомиелит. Рузвельту было 39 лет. Через 11 лет на инвалидной коляске он въедет в Белый дом и будет руководить Америкой четыре срока. В 1938 году президент Рузвельт учредит фонд борьбы с детским параличом "National Foundation for Infantile Paralysis", который возглавил его друг Базиль О'Коннор.

Джонас Солк не мог получить образование в престижных частных школах Америки. Его отец - выходец из Польши, мать родилась в России, денег на платное образование у семьи не было. Солк учился очень хорошо, что не помогло ему поступить в престижные медицинские учреждения. Корнел, Колумбия, Пенсильвания, Йель ввели жесткие квоты для еврейских детей. Америка недавно справилась с рабством, но не с еврейским вопросом. В 1934 году Солк начинает изучать медицину в Нью-Йоркском университете, где не было квот. Он отказывается от высокооплачиваемой карьеры врача и углубляется в науку: "Как ученый я могу помочь всему человечеству, а не отдельному пациенту".

Амбиции были большие, но большую работу получить не удавалось. Госпиталь Mount Sinai не разрешал ему нанимать интернов, другие госпитали не принимали на работу евреев. Грантов не было, оборудованных лабораторий тоже. Солк обратился к одному из своих научных руководителей за поддержкой, и тот предложил ему поучаствовать в военной программе по разработке вакцины против гриппа. Солк доказал, что вакцина против вирусных заболеваний может быть создана в принципе, и разработал компоненты лекарства, которое широко использовалось в армии США для профилактики и лечения гриппа.

Базиль О'Коннор для фонда придумал программу по сбору средств "March of Dimes". Телевизионные и радиопрограммы попросили американцев прислать десять центов. За несколько дней Белый дом получил 2 680 000 писем. Кто-то прислал десять центов, кто-то доллар, кто-то 50 центов, компания собрала 1,8 млн долларов. "March of Dimes" – это "марш десятицентовиков", ежегодная кампания ко дню рождения самого известного больного полиомиелитом – Франклина Рузвельта. Основную часть писем присылали дети, понимая, как страдают их сверстники. К 1955 году О'Коннор собирал 67 млн долларов пожертвований за две недели перед днем рождения основателя фонда. В 46 году десятицентовая монета получила изображение Рузвельта и стала называться The Roosevelt dime, а в 1976 году фонд стал называться "March of Dimes".

Один из самых известных американских художников, первый американец - член Британской королевской академии Эндрю Уайет самую известную свою картину посвятил соседке, больной полиомиелитом.

С деньгами на исследования проблем не было, а с результатами были. Ученые работали с живыми препаратами полиомиелита. В одном из неудачных экспериментов были заражены девять здоровых детей, шесть из них умерли, трое остались парализованными.

В 1948 году директор по научным исследованиям учрежденного Рузвельтом фонда позвонил Солку: "У нас есть деньги на оборудование, помещения и ученых". Солк поставил условие, что оборудование и помещения останутся у него после завершения работы. Первый год ушел на поиск исследователей и монтаж железа в университете Питтсбурга.

Джонас Солк решил убить вирус полиомиелита формалином и вводить мертвые частицы. Никто из ученых не одобрил этого подхода. Директор фонда Базиль О'Коннор был юристом, а не врачом, и активно поддержал Солка. Эксперименты на животных показали, что вакцина с мертвым вирусом работает. Настала очередь живых детей.

Недалеко от Питтсбурга есть школы для детей с ограниченными возможностями. В июле 1952 Солк вводит вакцину 43 детям в школе Ватсона, через несколько недель детям государственной школы Полка. Вакцина работала. Солк испытывает ее на себе, своей жене и делает инъекции трем своим детям. На конференции в Нью-Йорке он объявил о первых успешных испытаниях вакцины.

Джонас Солк и Базиль О'Коннор в 1954 году приступают к массовым испытаниям вакцины. Работа требует огромных денег и целую армию волонтеров. 20 тыс. терапевтов, 64 тыс. учителей школ, 2 млн школьников принимают участие в испытаниях вакцины. 100 млн человек жертвуют свои деньги – это больше, чем число голосующих на выборах Президента. Опросы института Гэллапа говорят, что количество людей, знающих об испытаниях вакцины, превышает количество людей, которые могут назвать полное имя президента США Гарри Эс Трумена.

Несмотря на миллионы долларов пожертвований, О'Коннор вынужден занимать деньги для своего фонда. Дочь О'Коннора контактирует с больными и сообщает отцу: "Я получила немного твоего полиомиелита". Солк на одной из конференций сообщает, что он лично отвечает за безопасность этой вакцины. Борьба становится делом жизни обоих партнеров. Солк работает по 16 часов в сутки в течение двух лет. Обработано 144 млн записей из 44 штатов, из трех провинций Канады и из Хельсинки. 12 апреля 1955 года, ровно через десять лет после смерти Рузвельта, университет Мичигана, ответственный за обобщение результатов тестов, собрал пресс-конференцию. 150 репортеров присутствовали в зале. 16 телеоператоров обеспечивали прямую трансляцию. 54 тыс. терапевтов смотрели телевизоры в кинотеатрах по всей Америке. Нация услышала: "Вакцина безопасна и эффективна". Колокола на всех церквях залились звоном, в синагогах прошли молитвы. Мэр Нью-Йорка прервал заседание городского совета: "Мы гордимся, что доктор Солк закончил городской колледж". 20th Century Fox и Warner Brothers начали снимать биографические фильмы.

Джонас Солк

Нобелевскую премию Солку не дали. Ее получили в 1954 году Эндерс, Уэллер и Роббинс, которые научились выращивать вирус полиомиелита на различных тканях и доказали, что он может размножаться вне нервных клеток.

Патент на вакцину Солк получать не стал. Когда на одной из конференций его спросили, кому принадлежит патент, ученый ответил: "Я бы сказал – людям. Нет никакого патента. Разве можно получить патент на Солнце?" В ценах пятидесятых годов стоимость изобретения оценивалась в 7 млрд долларов, если бы оно было защищено правами на интеллектуальную собственность.

Солк стал национальным достоянием, гостиницы бесплатно селили его в пентхаусы, командиры самолетов приветствовали его на борту под аплодисменты пассажиров, советы директоров соревновались за него, газеты одна за другой брали бесконечные интервью, медицинские конгрессы требовали его речей. Солк понимал, что времени на работу у него больше нет.

В 1963 году на деньги, собранные фондом "March of Dimes", он основал институт биологических исследований, который теперь называется Институт Солка. Это институт № 1 в самых престижных рейтингах биологической науки.

Американский ученый-медик Альберт Сэбин выводит новый штамм вируса. Дикий полиомиелит ослаблен, но оставлен живым. В 1954 году он проводит клинические испытания нового типа вакцины. По идее Сэбина вакцина более безопасна, поскольку в производстве не используются дикие вирусы. Ее применение значительно проще, поскольку она представляет собой раствор, несколько капель которого закапывают в рот. Как и Солк, Сэбин отказывается от патентной защиты своих штаммов.

Михаил Чумаков

Оказалось, что вакцина Сэбина может прервать распространение дикого вируса. Ослабленный вирус вызывает стойкий иммунитет в кишечнике, дикий вирус погибает, не проходя через кишечник. Привитый человек не переносит вирусы. Но живая вакцина – это живые вирусы, хоть и ослабленные. Несколько инцидентов с заболевшими полиомиелитом детьми регистрировались каждый год.

Вакцина Солка вызывает иммунитет, но дикий вирус может размножаться в организме инфицированного. Привитый человек становится переносчиком заболевания, не заболевая сам. Сэбин и Солк становятся сначала оппонентами, а потом и врагами.

В Советском союзе полиомиелитом целенаправленно стали заниматься с 1945 года. Михаил Чумаков пишет в правительство письмо о необходимости создания специального научно-исследовательского института для создания вакцины против полиомиелита. Его внимательно выслушали, но делать ничего не стали. В 1954 году началась эпидемия, 13 тыс. человек оказались заражены. 10% из заболевших умирали, еще 40% оставались инвалидами. В 1955 году институт был создан.

В апреле 1955 года частная американская фармакологическая компания Cutter Laboratories прививает 200 тыс. детей сывороткой, в которой вирус по ошибке не был убит. 40 тыс. детей заболевают, 200 становятся инвалидами, 10 умирают. В Америке начинается компания против прививок... И яростная борьба между живой и мертвой вакцинами.

В 1956 году Чумаков и его коллега из Ленинградского института им. Л. Пастера Анатолий Смородинцев едут в США. Советские ученые работают и с Солком, и с Сэбиным. В СССР решили производить вакцину Солка, убивая вирус формальдегидом по американскому протоколу. В 1957 году первые партии вакцины начали применятся в эпидемиологических районах. Проблемы начались сразу. Прививать инактивированной вакциной неудобно. Нужен персонал, умеющий делать уколы, нужно стерилизовать шприцы и иглы, нужно обеззараживать место укола, и всего этого нужно очень много.

Чумаков строит завод и начинает производить живую вакцину из штаммов Сэбина. Первые прививки делаются себе. Чтобы доказать безвредность вакцины для детей, Смородинцев прививает любимую внучку.

В 1960 году в СССР было привито 78 млн человек. В Японии в 1960 году разразилась эпидемия полиомиелита. Вакцины у японцев не было, но благодаря деятельности Всемирной организации здравоохранения про успехи СССР в профилактике японцам известно. Для японского правительства регистрация и выдача разрешения на импорт лекарства из СССР была немыслимым прецедентом. На улицы выходят мамы, правительство сдается. 20 млн прививок из возглавляемого Чумаковым института поступают в Японию. А потом и еще в 40 стран.

В 1988 году Всемирная организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Ротари Интернешнл предприняли глобальные усилия по искоренению полиомиелита. До сих пор полностью ликвидированными являются оспа и чума. В 2016 году в мире было зарегистрировано 37 случаев заболевания полиомиелитом. Большая часть вакцин в мире – это вакцины Чумакова-Сэбина, простые и надежные.

Единственный производитель вакцины против полиомиелита на территории России ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова". Сейчас производится только вакцина с живыми вирусами – оральная полиомиелитная вакцина или ОПВ.

Инактивированная вакцина, или ИПВ, в России пока не производится. В 2017 году институт приступил к клиническим исследованиям инактивированной вакцины.

ВОЗ приняла решение о переходе на ИПВ, и ЮНИСЕФ предложила институту им. Чумакова организовать поставки этого препарата для нужд международной программы по борьбе с полиомиелитом. Предполагается, что регистрация российской ИПВ будет завершена к концу 2018 года.