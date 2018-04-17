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Издательство «Альпина Паблишер» представляет новую книгу Ирины Хакамада «Рестарт: Как прожить много жизней»

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© Фото: из личного архива

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Цель книги – помочь людям осознать свою целостность и обрести внутреннюю свободу.

Что делать, если все вокруг потеряло смысл, раздражает или просто надоело? Как начать сначала, когда нет сил, вдохновения и кажется, что все пошло не так? В своей новой книге «Рестарт: Как прожить много жизней» Ирина Хакамада рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля.

Ориентировочный срок выхода книги – 27 апреля 2018 года. Сейчас открыт предзаказ на сайте издательства «Альпина Паблишер». Будут также электронная и аудиоверсия книги.

«Мы безусловно гордимся тем, что Ирина доверила нам издание своей новой книги. Она получилась вдохновляющей и сильной. Уверен, что это наш будущий абсолютный бестселлер», – считает главный редактор Сергей Турко.

Ирина Хакамада входит в десятку лучших бизнес-спикеров России, занимается персональным коучингом, читает авторские мастер-классы, передавая свой опыт успеха в бизнесе и личной жизни, оставаясь верной ценностям свободного человека. Известный политик в прошлом, она имеет большой опыт работы во власти. В 2004 году Ирина Хакамада выдвигала свою кандидатуру на выборах президента России. Помимо этого, Хакамада – общественный деятель, писатель, публицист, кандидат экономических наук. По рейтингу журнала Time, она входит в список 100 самых известных женщин мира и политиков XXI века. А в 2005 году даже номинировалась на Нобелевскую премию мира. Ирина Хакамада – автор книг «Sех в большой политике», «Любовь. Вне игры: История одного политического самоубийства», «Success в большом городе», «Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста», «В предвкушении себя: От имиджа к стилю». 

 

«Сложный человек не боится перемен, он сам переменчив и готов ко всему новому, скорее чувствуя, чем просчитывая, свежие тренды. Сложный человек счастлив в постоянном развитии, а не в параноидальном стремлении укрепить стабильность вокруг себя.

Интуиция проявляется в том случае, когда человек желает сберечь цельность своего восприятия мира, включая и сознание, и подсознание, и опыт, и логику, и воображение. Человек желает стать бесконечно чувствующим, как природа, и бесконечно осознающим, как высший разум. Возможно ли такому научиться? Несомненно».

Ирина Хакамада , «Рестарт: Как прожить много жизней» 

 

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