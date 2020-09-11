В регионах почти закончились деньги на пособия по безработице

Около 185,3 млрд рублей необходимо для выплат повышенных пособий по безработице в условиях пандемии в 2020 году. Об этом говорится в разработанном Минтрудом проекте распоряжения кабмина, пишет ТАСС.

С начала года число безработных выросло в 5,3 раза.

В 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств на пособия по безработице. В 17 регионах израсходовано более 90%.

Дефицит средств в бюджете превысит, по расчетам, 54 млрд рублей.

В связи с этим из резервного фонда РФ будут выделены свыше 35 млрд руб., которых должно хватить на выплаты пособий до середины октября.