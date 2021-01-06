Пособие по безработице в России осталось прежним

В 2021 году Правительство Российской Федерации решило не изменять максимальный размер пособия по безработице и оставить прежним. Пособие для безработных в России составляет 12 тысяч 130 рублей. Кроме того, пресс-служба правительства сообщает, что минимальный размер пособия для неработающих составляет 1500 рублей.

Также в ведомстве отмечают, что за первые три месяца безработицы гражданин получит 75% от дохода, но не более максимально возможной величины пособия. Однако вторые три месяца безработный будет получать уже 60% от дохода, но не более 5 тыс. рублей. Данное постановление уже подписал Михаил Мишустин.