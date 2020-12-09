Безработица в Санкт-Петербурге падает

Пресс-служба городской администрации сообщила о том, как обстоят дела на рынке труда в Санкт-Петербурге, в среду, 9 декабря.

По информации, на данный момент времени на бирже труда города состоят сейчас люди, которые потеряли свою работу ещё до начала пандемии коронавирусной инфекции. Городской комитет по труду и занятости населения Питера также информирует, что пособие по безработице сегодня получает 39 751 житель города Санкт-Петербург. Также сообщается, что на сегодняшний день в Северной столице ситуация с безработицей в условиях пандемии начинает стабилизироваться. Уже в конце ноября число безработных начало снижаться. Так, по информации комитета тет по труду и занятости населения города, в конце ноября было около 103 тысяч официальных безработных, и уже к сегодняшнему дню это число упало до 98 тысяч.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что власти делают всё, что в их силах для сохранения рабочих мест граждан и не нарушать экономический баланс города, однако, приоритет деятельности властей города направлен на сохранение здоровья граждан и их социальной стабильности.