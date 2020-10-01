С 1 октября вступили в силу новые законы

В октябре в силу вступают ряд новых законов для российских граждан, которые затронут самые разные сферы жизни.

Так, в IV квартале регионы пересмотрели размер МРОТ. Работодателей обяжут пересчитать оклады сотрудников, получающих «минималку». Также с октября повысятся зарплаты некоторых представителей силовых структур. Так, на 3% вырастут оклады сотрудников Росгвардии, отделов полиции, органов исполнительной власти, военнослужащих и гражданского персонала военных частей, а также работников противопожарных и таможенных служб. Индексация затронет свыше 11 млн человек.

Перестают действовать некоторые льготы для бизнеса, введенные из-за пандемии коронавируса.

Также в силу вступает закон, согласно которому при санации или банкротстве банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернёт вкладчикам вместо 1,4 млн рублей 10 млн. Это касается не только граждан, но и некоммерческих организаций и малых предприятий.

Также отменяется упрощённый порядок оформления субсидий, пособий по безработице и выплат на детей, возвращаются старые правила.

Некоторые правила касаются автомобилистов: так, для получения полиса ОСАГО снова надо будет проходить техосмотр.

Пенсии и другие социальные выплаты с 1 октября будут начисляться на карты «Мир». Полный переход на эту платежную систему запланирован до конца года.

Также с 30 октября запретили курить кальяны в заведениях общественного питания.