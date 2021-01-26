В 2020 году на пособия для безработных петербуржцев потратили из бюджета почти в 7 раз больше средств, чем в 2019

26 января председатель комитета финансов в Петербурге Алексей Кораблев сообщил об исполнении бюджета за минувший год. Так, удалось сравнить траты на социальные выплаты безработным жителям Северной столицы, а также траты на пособия по безработице в 2020 и 2019 годах.

Согласно подсчетам, минувший год вынудил бюджет города выделить в 6,7 раз больше средств, чем это требовалось в 2019. Так, в 2020 году 5,8 млрд рублей было выделено, чтобы выплатить пособие по безработице для 178 тысяч петербуржцев.

Причина кроется в «коронавирусном» году. 2020 год побил многолетние рекорды по росту количества безработных граждан в Петербурге.