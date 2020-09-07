Коммунальщиков предлагают штрафовать за холодные батареи

Депутаты нижней палаты российского парламента предложили увеличить штрафы за оказание некачественных услуг в сфере ЖКХ. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы, однако вносить его на рассмотрение будут позже, после экспертизы Минстроя, пишут "Известия".

За нарушение нормативов услуг ЖКХ предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Если будет допущено повторное нарушение, штраф вырастет и составит от 15 до 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предлагали ввести штрафы для слишком сильно маневрирующих мотоциклистов. За опасную езду между рядами и движение параллельно с транспортом предлагалось ввести внушительный штраф или лишать байкеров прав.