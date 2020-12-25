Тарифы на ЖКХ в Петербурге в 2021 году увеличатся на 3,5%

В Санкт-Петербурге с 2021 года повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Они вырастут на 3,5%. Изменения вступят в силу 1 июля следующего года.

«С 1 января ничего не повысится. Будет повышение порядка 3,5% с 1 июля 2021 года, но это минимальное повышение», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, глава Северной столицы отметил, что увеличение тарифов на «коммуналку» не будет выше, чем других городах-миллиониках. Получилось договориться с такими компаниями, как «Теплоэнерго» и «Ленэнерго», для снижения цен на ЖКХ, что отразилось на расходах. Также удалось договориться с Водоканалом.