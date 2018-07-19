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Петербуржцы 860 раз пожаловались на завышение квартплаты в июне

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© Фото: Леся Полякова / РИА «Новости»

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Всего горожане направили чиновникам более 2500 жалоб.

Жители Петербурга пожаловались на завышение квартплаты в июне больше 800 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищной инспекции.

Всего за первый месяц лета чиновникам поступило 2538 жалоб по различным вопросам. Больше трети из них, 860, касались повышенной стоимости «коммуналки».

Также горожане были недовольны нарушением правил управления домами, грязью в них, некачественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг и проблемами с инженерными сетями.

Чиновники составили рейтинг районов по наименьшему количеству проблем сфере ЖКХ. В лидерах оказались го фонда каждого из районов Петербурга. По результатам рейтинга среди лучших в июне 2018 года Кронштадтский, Выборгский, Калининский, Приморский и Красносельский районы.

В Северной столице с 1 июля выросли тарифы жилищно-коммунальных услуг. Больше всего увеличилась стоимость холодной воды – на 7,5% до 30,09 рубля за кубометр.

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