Тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут с 1 июля

В Петербурге с 1 июля вырастет плата за коммунальные услуги и содержание жилых помещений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по тарифам.

Общий платеж за коммунальные и жилищные услуги вырастет на 119,48 рубля (4,6%) по сравнению с декабрем 2017 года.

Тариф на горячую воду вырастет на 4% до 104,75 рубля за кубометр, холодную воду – на 7,5% до 30,09 рубля за кубометр, а тепловую энергию – на 4% до 1745,86 рубля за Гкал. Водоотведение также подорожает на 7,5% до 30,09 рубля за кубометр.

Поменяются и тарифы на электроэнергию. В домах с газовыми плитами (одноставочный тариф) он вырастет на 4,9% до 4,53 рубля за кВт/ч, в домах с электрическими плитами (одноставочный тариф) – на 4,9% до 3,40 рубля за кВт/ч. Природный газ подорожает на 3,4% до 6,17517 рубля за кубометр.

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В Смольном отметили, что у петербуржца, который живет в семье из трех человек, при расчете по новым нормативам потребления коммунальных услуг рост составит 89 рублей (4,9%) по сравнению с декабрем 2017 года.

Средний размер платы за содержание жилого помещения петербуржца, проживающего в многоквартирном доме в квартире, оборудованной газовой плитой, с 1 июля составит 31,32 рубля за квадратный метр в месяц. Это на 1,27 рубля (4,2%) больше действующего размера платы. Прирост платежа за содержание жилого помещения на одного человека при этом составит 30,48 рубля в месяц.

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